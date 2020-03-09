«Ювентус» без зрителей обыграл «Интер» и вышел на первое место в турнирной таблице

«Ювентус» в домашнем матче 26-го тура чемпионата Италии победил «Интер» — 2:0. Отличились Аарон Рэмси и Пауло Дибала. Встреча проходила без зрителей из-за вспышки коронавируса.

«Ювентус» набрал 63 очка и вышел на первое место в турнирной таблице, опередив «Лацио» (62). «Интер» (54) — третий. У миланцев матч в запасе.

Чемпионат Италии. Серия А

26-й тур

«Ювентус» — «Интер» — 2:0 (0:0)

Голы: Рэмси, 54 (1:0). Дибала, 67 (2:0).

«Ювентус»: Щенсны, Бонуччи, Алекс Сандру (Де Шильо, 77), де Лигт, Матюиди, Рэмси, Бентанкур, Криштиану Роналду, Игуаин (Бернардески, 80), Куадрадо, Дуглас Коста (Дибала, 59).

«Интер»: Ханданович, Янг, де Фрай, Шкриньяр, Бастони, Брозович, Весино, Барелла (Эриксен, 59), Кандрева (Гальярдини, 74), Лукаку (Санчес, 77), Мартинес.

Предупреждения: Шкриньяр, 63. Весино, 71. Брозович, 79. Криштиану Роналду, 87.

Удаление: Паделли, 79 (на скамейке запасных).

Судья: Гвида (Италия).

8 марта. Турин. Стадион «Алльянц».