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«Ювентус» без Роналду сыграл вничью с «Кротоне»

23:43
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«Ювентус» в матче 4-го тура чемпионата Италии сыграл вничью с «Кротоне» со счетом 1:1.

На гол Сими туринцы ответили точным ударом Альваро Мораты. На 60-й минуте подопечные Андреа Пирло остались вдесятером после удаления Федерико Кьезы.

Встречу пропустил форвард туринского клуба Криштиану Роналду, который заразился коронавирусом.

После этого матча «Ювентус» с 7 очками после трех матчей занимает пятое место в турнирной таблице, «Кротоне» с одним очком — на 18-й строчке.

Чемпионат Италии. Серия А

4-й тур

«Кротоне» — «Ювентус» — 1:1 (1:1)

Голы: Сими, 12 — с пенальти (1:0). Мората, 21 (1:1).

«Кротоне»: Кордац, Марроне, Магальян, Луперто (Големич, 83), Педру Перейра (Рисполи, 74), Реца, Чигарини, Молина (Петриччоне, 88), Вулич (Силигарди, 74), Сими, Мессиас.

«Ювентус»: Буффон, Бонуччи, Данилу, Фработта, Мерих Демирал, Бентанкур, Артур (Рабьо, 70), Портанова (Куадрадо, 56), Мората, Кьеза, Кулушевски (Бернардески, 70).

Предупреждения: Бонуччи, 11. Чигарини, 14. Портанова, 37. Кулушевски, 45. Реца, 67. Магальян, 84.

Удаление: Кьеза, 60.

Судья: Фурно (Италия).

17 октября. Кротоне. Стадион «Эцио Шида».

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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