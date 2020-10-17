«Ювентус» без Роналду сыграл вничью с «Кротоне»
«Ювентус» в матче 4-го тура чемпионата Италии сыграл вничью с «Кротоне» со счетом 1:1.
На гол Сими туринцы ответили точным ударом Альваро Мораты. На 60-й минуте подопечные Андреа Пирло остались вдесятером после удаления Федерико Кьезы.
Встречу пропустил форвард туринского клуба Криштиану Роналду, который заразился коронавирусом.
После этого матча «Ювентус» с 7 очками после трех матчей занимает пятое место в турнирной таблице, «Кротоне» с одним очком — на 18-й строчке.
Чемпионат Италии. Серия А
4-й тур
«Кротоне» — «Ювентус» — 1:1 (1:1)
Голы: Сими, 12 — с пенальти (1:0). Мората, 21 (1:1).
«Кротоне»: Кордац, Марроне, Магальян, Луперто (Големич, 83), Педру Перейра (Рисполи, 74), Реца, Чигарини, Молина (Петриччоне, 88), Вулич (Силигарди, 74), Сими, Мессиас.
«Ювентус»: Буффон, Бонуччи, Данилу, Фработта, Мерих Демирал, Бентанкур, Артур (Рабьо, 70), Портанова (Куадрадо, 56), Мората, Кьеза, Кулушевски (Бернардески, 70).
Предупреждения: Бонуччи, 11. Чигарини, 14. Портанова, 37. Кулушевски, 45. Реца, 67. Магальян, 84.
Удаление: Кьеза, 60.
Судья: Фурно (Италия).
17 октября. Кротоне. Стадион «Эцио Шида».
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