«Ювентус» без Роналду разгромил «Удинезе» в Кубке Италии

«Ювентус» вышел в 1/4 финала Кубка Италии, разгромив на своем поле «Удинезе» (4:0). Дублем отметился Пауло Дибала, а также по голу забили Гонсало Игуаин и Дуглас Коста.

Кубок Италии

1/8 финала

«Ювентус» — «Удинезе» — 4:0 (2:0)

Голы: Игуаин, 16 (1:0). Дибала, 26 — с пенальти (2:0). Дибала, 57 (3:0). Дуглас Коста, 61 — с пенальти (4:0).

«Ювентус»: Буффон, Данилу, Алекс Сандру, Ругани, де Лигт, Рабьо (Рэмси, 71), Бентанкур, Игуаин, Дуглас Коста (Куадрадо, 63), Дибала (Пьяца, 75), Бернардески.

«Удинезе»: Николас, Найтинк, Де Майо, тер Авест, Опоку, Яяло, Уоллас (Фофана, 76), Сема (Стрюгер Ларсен, 62), Барак, Несторовски, Теодорчик (Лазанья, 46).

Предупреждение: Найтинк, 60.

Судья: Аурелиано.

15 января. Турин. Стадион «Алльянц».