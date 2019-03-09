"Ювентус" без Роналду разгромил "Удинезе"

"Ювентус" на своем поле переиграл "Удинезе" в матче 27-го тура чемпионата Италии (4:1). Нападающий Мойзе Кин оформил дубль, Эмре Джан реализовал пенальти, а также один мяч забил Блез Матюиди. У гостей гол престижа в концовке встречи забил Кевин Лазанья.

Главная звезда туринской команды Криштиану Роналду провел встречу на скамейке запасных.

"Ювентус" продолжает лидировать в турнирной таблице, а "Удинезе" идет на 15-й строчке.

Чемпионат Италии

Серия А

27-й тур

"Ювентус" - "Удинезе" - 4:1 (2:0)

Голы: Кин, 11 (1:0). Кин, 39 (2:0). Эмре Джан, 67 - с пенальти (3:0). Матюиди, 71 (4:0). Лазанья, 84 (4:1).

"Ювентус": Щенсны, Барцальи (Бонуччи, 25), Касерес, А.Сандру, Ругани, Матюиди (Дибала, 72), Эмре Джан, Спинаццола, Бентанкур, Бернардески, Кин (Николусси Кавилья, 80).

"Удинезе": Муссо, Зегелар, Найтинк (Опоку, 26), Де Майо, Трост-Эконг, Стрюгер Ларсен, тер Авест (Р.Сандру, 62), Уилмот (Лазанья, 46), Фофана, де Пауль, Пуссетто.

Предупреждения: Стрюгер Ларсен, 27. Пуссетто, 50. Опоку, 53.

Судья: Киффи.

8 марта. Турин. Стадион "Ювентус".