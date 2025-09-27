«Ювентус» ушел от поражения в матче с «Аталантой»

«Ювентус» дома сыграл вничью с «Аталантой» в матче 5-го тура итальянской серии А — 1:1.

Счет в конце первого тайма открыл форвард бергамасков Камалдин Сулемана. На 78-й минуте туринцы отыгрались благодаря голу Хуана Кабаля.

«Ювентус» (11 очков) сыграл вничью во втором матче кряду и занимает второе место в серии А. «Аталанта» (9) поднялась на пятую строчку в турнирной таблице.