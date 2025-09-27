«Ювентус» ушел от поражения в матче с «Аталантой»
«Ювентус» дома сыграл вничью с «Аталантой» в матче 5-го тура итальянской серии А — 1:1.
Счет в конце первого тайма открыл форвард бергамасков Камалдин Сулемана. На 78-й минуте туринцы отыгрались благодаря голу Хуана Кабаля.
«Ювентус» (11 очков) сыграл вничью во втором матче кряду и занимает второе место в серии А. «Аталанта» (9) поднялась на пятую строчку в турнирной таблице.
Источник: Таблица серии А
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|
2
|Рома
|5
|4
|0
|1
|5-1
|12
|
3
|Наполи
|5
|4
|0
|1
|10-5
|12
|
4
|Ювентус
|5
|3
|2
|0
|9-5
|11
|
5
|Интер
|5
|3
|0
|2
|13-7
|9
|
6
|Аталанта
|5
|2
|3
|0
|10-4
|9
|
7
|Кремонезе
|5
|2
|3
|0
|6-4
|9
|
8
|Комо
|5
|2
|2
|1
|6-4
|8
|
9
|Кальяри
|5
|2
|1
|2
|5-5
|7
|
10
|Болонья
|5
|2
|1
|2
|5-5
|7
|
11
|Удинезе
|5
|2
|1
|2
|5-8
|7
|
12
|Сассуоло
|5
|2
|0
|3
|7-8
|6
|
13
|Лацио
|5
|2
|0
|3
|7-4
|6
|
14
|Парма
|5
|1
|2
|2
|3-6
|5
|
15
|Торино
|5
|1
|1
|3
|2-10
|4
|
16
|Фиорентина
|5
|0
|3
|2
|3-6
|3
|
17
|Верона
|5
|0
|3
|2
|2-8
|3
|
18
|Дженоа
|5
|0
|2
|3
|2-7
|2
|
19
|Лечче
|5
|0
|2
|3
|4-10
|2
|
20
|Пиза
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|3.10
|21:45
|
Верона – Сассуоло
|- : -
|4.10
|16:00
|
Лацио – Торино
|- : -
|4.10
|16:00
|
Парма – Лечче
|- : -
|4.10
|19:00
|
Интер – Кремонезе
|- : -
|4.10
|21:45
|
Аталанта – Комо
|- : -
|5.10
|13:30
|
Удинезе – Кальяри
|- : -
|5.10
|16:00
|
Болонья – Пиза
|- : -
|5.10
|16:00
|
Фиорентина – Рома
|- : -
|5.10
|19:00
|
Наполи – Дженоа
|- : -
|5.10
|21:45
|
Ювентус – Милан
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кристиан Пулишич
Милан
|4
|
|
Николас Пас
Комо
|3
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|3
|П
|
|
Валентин Кастельянос
Лацио
|3
|
|
Кенан Йылдыз
Ювентус
|3
|
|
Никола Крстович
Аталанта
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Хакобо Рамон
Комо
|4
|1
|2
|
|
Реда Белаян
Лацио
|3
|1
|1
|
|
Первис Эступиньян
Милан
|5
|1
|1
