Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Ювентус» — «Аталанта»: трансляция матча начнется в 20.30

19:00
Алексей Миранчук (в центре) может сыграть против «Ювентуса» в матче 12-го тура серии А. Фото twitter.com/Atalanta_BC
Алексей Миранчук (в центре) может сыграть против «Ювентуса» в матче 12-го тура серии А. Фото twitter.com/Atalanta_BC
Теги:

Сегодня, 16 декабря, состоится матч 12-го тура чемпионата Италии, в котором «Ювентус» сыграет против «Аталанты». Начало встречи — в 20.30 по московскому времени.

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вернулся в состав команды после выздоровления от коронавируса. Россиянин пропустил четыре последние игры «Аталанты».

Следить за матчем «Ювентус» — «Аталанта» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Ювентус» — «Аталанта»

Ювентус — Аталанта

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир