Сегодня, 16 декабря, состоится матч 12-го тура чемпионата Италии, в котором «Ювентус» сыграет против «Аталанты». Начало встречи — в 20.30 по московскому времени.

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вернулся в состав команды после выздоровления от коронавируса. Россиянин пропустил четыре последние игры «Аталанты».

Следить за матчем «Ювентус» — «Аталанта» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Ювентус» — «Аталанта»