«Ювентус» и «Аталанта» сыграли вничью, Миранчук вышел на замену

«Ювентус» сыграл вничью с «Аталантой» (1:1) в матче 12-го тура чемпионата Италии.

Хозяева открыли счет на 12-й минуте после удара Федерико Кьезы. Гости сравняли результат — отличился Ремо Фройлер. Криштиану Роналду мог вывести «Юве» вперед, но его удар с пенальти на 61-й минуте отразил Пьерлуиджи Голлини.

Российский полузащитник бергамской команды Алексей Миранчук вышел на замену на 71-й минуте. Он заменил украинца Руслана Малиновского. «Юве» набрал 24 очка и на данный момент занимает третье место. У «Аталанты» 18 очков и восьмое место

Чемпионат Италии. Серия А

12-й тур

«Ювентус» — «Аталанта» — 1:1 (1:0)

Голы: Кьеза, 29 (1:0). Фройлер, 57 (1:1).

Нереализованный пенальти: Криштиану Роналду, 61 (вратарь)

«Ювентус»: Щенсны, де Лигт, Бонуччи, Данилу, Куадрадо, Артур (Рабьо, 27), Маккенни, Бентанкур, Кьеза (Алекс Сандру, 75), Криштиану Роналду, Мората (Дибала, 84).

«Аталанта»: Голлини, Ромеро, Паломино, Джимсити, Хатебур, де Рон, Пессина (Гомес, 53), Малиновский (Миранчук, 71), Фройлер, Гозенс, Сапата (Муриэль, 72).

Предупреждения: Ромеро, 38. Рабьо, 46. де Рон, 52. Мората, 60. Маккенни, 80.

Судья: Довери.

16 декабря. Турин. Стадион «Алльянц».