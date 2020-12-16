«Ювентус» и «Аталанта» сыграли вничью, Миранчук вышел на замену
«Ювентус» сыграл вничью с «Аталантой» (1:1) в матче 12-го тура чемпионата Италии.
Хозяева открыли счет на 12-й минуте после удара Федерико Кьезы. Гости сравняли результат — отличился Ремо Фройлер. Криштиану Роналду мог вывести «Юве» вперед, но его удар с пенальти на 61-й минуте отразил Пьерлуиджи Голлини.
Российский полузащитник бергамской команды Алексей Миранчук вышел на замену на 71-й минуте. Он заменил украинца Руслана Малиновского. «Юве» набрал 24 очка и на данный момент занимает третье место. У «Аталанты» 18 очков и восьмое место
Чемпионат Италии. Серия А
12-й тур
«Ювентус» — «Аталанта» — 1:1 (1:0)
Голы: Кьеза, 29 (1:0). Фройлер, 57 (1:1).
Нереализованный пенальти: Криштиану Роналду, 61 (вратарь)
«Ювентус»: Щенсны, де Лигт, Бонуччи, Данилу, Куадрадо, Артур (Рабьо, 27), Маккенни, Бентанкур, Кьеза (Алекс Сандру, 75), Криштиану Роналду, Мората (Дибала, 84).
«Аталанта»: Голлини, Ромеро, Паломино, Джимсити, Хатебур, де Рон, Пессина (Гомес, 53), Малиновский (Миранчук, 71), Фройлер, Гозенс, Сапата (Муриэль, 72).
Предупреждения: Ромеро, 38. Рабьо, 46. де Рон, 52. Мората, 60. Маккенни, 80.
Судья: Довери.
16 декабря. Турин. Стадион «Алльянц».
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