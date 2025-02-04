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Сегодня, 01:13

«Ювентус» арендовал защитника Келли у «Ньюкасла»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Ньюкасла» Ллойд Келли арендован «Ювентусом», сообщается на официальном сайте клуба.

Арендное соглашение с 26-летним англичанином рассчитано до конца сезона-2024/25. Туринцы будут обязаны выкупить контракт игрока, если в течение сезона будут выполнены определенные условия.

В текущем сезоне Келли провел 14 матчей и отметился результативной передачей.

ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Ювентус
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 Интер 22 15 6 1 56-19 51
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8
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