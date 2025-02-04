«Ювентус» арендовал защитника Келли у «Ньюкасла»

Защитник «Ньюкасла» Ллойд Келли арендован «Ювентусом», сообщается на официальном сайте клуба.

Арендное соглашение с 26-летним англичанином рассчитано до конца сезона-2024/25. Туринцы будут обязаны выкупить контракт игрока, если в течение сезона будут выполнены определенные условия.

В текущем сезоне Келли провел 14 матчей и отметился результативной передачей.