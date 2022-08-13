Юрий Семин поздравил Алексея Миранчука с голом в дебютном матче за «Торино»
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поздравил полузащитника «Торино» Алексея Миранчука с голом в дебютном матче за итальянскую команду.
«Приятное ощущение от гола Леши. Он молодец, что использовал свой шанс и забил. Если ему будут давать время, то он будет забивать. Я рад за Лешу. Это гол даст ему уверенность и основание для того, чтобы играть в основе «Торино». Миранчук соскучился по футболу.
Пока рано говорить, получится у него в «Торино» или нет. Сегодня Алексей замечательно воспользовался возможностью отличиться. Если забил сейчас, значит выйдет и в следующей игре. Главное сейчас для Алексея — идти от игры к игре», — приводит Sport24 слова Семина.
Миранчук забил на 43-й минуте матча 1-го тура чемпионата Италии против «Монцы».
«Торино» арендовал Миранчука у «Аталанты» до конца сезона-2022/23 с правом выкупа.
С 2016 по 2020 год Семин работал с Миранчуком в «Локомотиве».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Аталанта
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Торино
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
4
|Интер
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лечче
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
18
|Монца
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
19
|Удинезе
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
20
|Сампдория
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|4 : 2
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|0 : 2
|13.08
|21:45
|
Лечче – Интер
|1 : 2
|13.08
|21:45
|
Монца – Торино
|1 : 2
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
|- : -
|Г
|
|
Анте Ребич
Милан
|2
|
|
Родриго Бекао
Удинезе
|1
|
|
Браим Диас
Милан
|1
|П
|
|
Маттео Дармиан
Интер
|1
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|1
|
|
Федерико Ди Франческо
Лечче
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мишель Ндари Адопо
Торино
|1
|0
|1
|
|
Федерико Баскиротто
Лечче
|1
|0
|1
|
|
Родриго Бекао
Удинезе
|1
|0
|1