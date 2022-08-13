Юрий Семин поздравил Алексея Миранчука с голом в дебютном матче за «Торино»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поздравил полузащитника «Торино» Алексея Миранчука с голом в дебютном матче за итальянскую команду.

«Приятное ощущение от гола Леши. Он молодец, что использовал свой шанс и забил. Если ему будут давать время, то он будет забивать. Я рад за Лешу. Это гол даст ему уверенность и основание для того, чтобы играть в основе «Торино». Миранчук соскучился по футболу.

Пока рано говорить, получится у него в «Торино» или нет. Сегодня Алексей замечательно воспользовался возможностью отличиться. Если забил сейчас, значит выйдет и в следующей игре. Главное сейчас для Алексея — идти от игры к игре», — приводит Sport24 слова Семина.

Миранчук забил на 43-й минуте матча 1-го тура чемпионата Италии против «Монцы».

«Торино» арендовал Миранчука у «Аталанты» до конца сезона-2022/23 с правом выкупа.

С 2016 по 2020 год Семин работал с Миранчуком в «Локомотиве».