Семин: «В «Торино» Миранчуку проще прогрессировать, чем в «Аталанте», потому что теперь у него есть игровое время»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением об игре российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.

«Безусловно, в «Торино» Миранчуку проще прогрессировать, чем в «Аталанте», потому что теперь у него есть игровое время. Необходимые качества для роста у Леши есть, поэтому самое главное — чаще играть. В «Торино» Миранчук является одним из ключевых игроков — это большой показатель. Что касается будущего Леши, то это только ему решать, что и как делать дальше», — приводит «РБ Спорт» слова Семина.

Летом 2022 года Миранчук перешел из «Аталанты» в «Торино» на правах аренды с правом выкупа. В текущем сезоне он провел в чемпионате Италии 14 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи.