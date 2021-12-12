Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» отреагировал на первый гол в сезоне российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

12 декабря 26-летний Миранчук забил гол «Вероне» (2:1) в матче 17-го тура серии А.

«Я хочу, чтобы он продолжал хорошо работать, убеждать тренера в тренировочном процессе. Гасперини дал Миранчуку шанс. Футболист эту возможность использовал. Однако сезон еще долгий. Сейчас нужно поздравить его. Теперь Миранчуку нужно так же упорно работать. Этот матч ни о чем не говорит. Но в данной ситуации он молодец», — сказал Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Миранчук впервые в текущем сезоне с 4-го тура чемпионата Италии вышел в старте «Аталанты».