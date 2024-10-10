Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» оценил влияние главного тренера «Наполи» Антонио Конте на игру нападающего неаполитанцев Хвичи Кварацхелии.

«Он больше внимания стал уделять оборонительным действиям после потери мяча. Видимо, это входит в его обязанности, как и всех остальных игроков. Хвича быстрее отходит назад, быстрее вступает в единоборство. Он стал после жестких стыков меньше делать паузу и просить врачей выйти к нему. Мы практически это не видим у него — он стал более жестким игроком», — сказал Семин «СЭ».

Конте возглавил «Наполи» минувшим летом. При новом специалисте клуб идет на первом месте после 7-и туров чемпионата Италии.

Кварацхелия выступает за неаполитанцев с июля 2022 года. В сезоне-2024/25 футболист забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи в 9 матчах за команду.

Александр Абустин