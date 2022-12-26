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Сегодня, 14:10

Юрий Семин дал совет Алексею Миранчуку

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин дал совет полузащитнику своему бывшему подопечному Алексею Миранчуку, который на данный момент выступает за «Торино».

«Знаешь, что я тебе скажу? Бей больше. Ты любишь раздавать, ты такой игрок. У тебя хороший, классный удар. Бери больше на себя, ты уже имеешь право», — заявил Семин в интервью на YouTube-канале Nobel.

27-летний Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды из «Аталанты». У «быков» есть опция выкупа российского футболиста.

В текущем сезоне он сыграл девять матчей за итальянскую команду, забил два гола и отдал две результативные передачи.

Источник: https://www.youtube.com/channel/UCUTeRJXYVpfwLKUtmVjiN7g
Алексей Миранчук
ФК Локомотив (Москва)
ФК Торино
Юрий Семин
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 Милан 15 10 3 2 29-15 33
3
 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
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 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
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 Интер 15 10 0 5 34-22 30
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 Аталанта 15 8 3 4 22-15 27
7
 Рома 15 8 3 4 18-14 27
8
 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
9
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 Болонья 15 5 4 6 20-25 19
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 Монца 15 5 1 9 16-22 16
15
 Сассуоло 15 4 4 7 15-22 16
16
 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
17
 Специя 15 3 4 8 14-26 13
18
 Кремонезе 15 0 7 8 11-26 7
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20
 Верона 15 1 2 12 12-29 5
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4.01 14:30
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 - : -
4.01 14:30
Сассуоло – Сампдория
 - : -
4.01 16:30
Специя – Аталанта
 - : -
4.01 16:30
Торино – Верона
 - : -
4.01 18:30
Рома – Болонья
 - : -
4.01 18:30
Лечче – Лацио
 - : -
4.01 20:30
Кремонезе – Ювентус
 - : -
4.01 20:30
Фиорентина – Монца
 - : -
4.01 22:45
Интер – Наполи
 - : -
4.01 22:45
Удинезе – Эмполи
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Интер

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П
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Лацио

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Хвича Кварацхелия

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Наполи

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Эмполи

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