Юрич прокомментировал замену Миранчука в матче с «Монцей»

Главный тренер «Торино» Иван Юрич подвел итоги матча первого тура чемпионата Италии против «Монцы» (2:1).

«Я должен поздравить ребят, потому что это была очень сложная неделя, мы адаптировали игроков и новичков, которые не должны были играть.

Миранчук? У него растяжение мышц. Он почувствовал это с самого начала. Ему удалось продержаться 45 минут, но он вышел в старте», - приводит слова Юрича DAZN.

Матч с «Монцей» стал дебютным для Миранчука в составе «Торино». 26-летний россиянин провел на поле 45 минут и был заменен после первого тайма из-за небольшого мышечного повреждения. «Торино» арендовал Миранчука у «Аталанты» 11 августа, у туринского клуба есть право выкупа футболиста.