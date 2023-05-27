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Сегодня, 04:09

Юмтити недоволен переводом своих слов про время в «Барселоне»: «Депрессия не имеет ничего общего с тюрьмой»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити, который на правах аренды выступает за «Лечче», опроверг информацию о том, что назвал время в каталонском клубе тюрьмой.

«Всем журналистам, газетам... если вам нужна помощь с переводом, позвоните мне в следующий раз. Депрессия = Депрессия, это не имеет ничего общего с «нахождением в тюрьме» или «тюрьмой». Большое спасибо!» — написал Юмтити в социальной сети.

Действующий контракт 29-летнего француза с «Барселоной» рассчитан до лета 2026 года.

В текущем сезоне он сыграл за «Лечче» 23 матча и не отличился результативными действиями.

Самюэль Юмтити
Футбол
ФК Барселона
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1
 Наполи 36 27 5 4 73-26 86
2
 Лацио 36 20 8 8 55-28 68
3
 Интер 36 21 3 12 67-40 66
4
 Милан 36 18 10 8 60-42 64
5
 Аталанта 36 18 7 11 59-43 61
6
 Рома 36 17 9 10 47-35 60
7
 Ювентус 36 21 6 9 55-32 59
8
 Монца 36 14 10 12 46-46 52
9
 Болонья 36 13 11 12 48-45 50
10
 Торино 36 13 11 12 38-40 50
11
 Фиорентина 36 13 11 12 48-41 50
12
 Удинезе 36 11 13 12 45-44 46
13
 Сассуоло 37 12 9 16 46-58 45
14
 Эмполи 36 10 12 14 36-46 42
15
 Салернитана 36 8 15 13 45-58 39
16
 Лечче 36 7 12 17 30-43 33
17
 Специя 36 6 13 17 30-56 31
18
 Верона 36 7 9 20 29-55 30
19
 Кремонезе 36 4 12 20 32-66 24
20
 Сампдория 37 3 10 24 24-69 19
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