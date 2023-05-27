Юмтити недоволен переводом своих слов про время в «Барселоне»: «Депрессия не имеет ничего общего с тюрьмой»

Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити, который на правах аренды выступает за «Лечче», опроверг информацию о том, что назвал время в каталонском клубе тюрьмой.

«Всем журналистам, газетам... если вам нужна помощь с переводом, позвоните мне в следующий раз. Депрессия = Депрессия, это не имеет ничего общего с «нахождением в тюрьме» или «тюрьмой». Большое спасибо!» — написал Юмтити в социальной сети.

Действующий контракт 29-летнего француза с «Барселоной» рассчитан до лета 2026 года.

В текущем сезоне он сыграл за «Лечче» 23 матча и не отличился результативными действиями.