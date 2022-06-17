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Йович близок к переходу в «Фиорентину» на правах аренды

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Реала» Лука Йович близок к переходу в «Фиорентину» на правах аренды, сообщает Marca.

Переговоры находятся в продвинутой стадии. Сделка пока не согласована, однако все стороны настроены оптимистично.

Йович перешел в мадридский «Реал» из франкфуртского «Айнтрахта» в 2019 году. В прошедшем сезоне сербский форвард принял участие в 13 матчах испанской примеры, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Контракт нападающего с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Его трансферная стоимость составляет 16 миллионов евро.

Лука Йович
ФК Реал
ФК Фиорентина
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Интер – Сампдория
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Венеция – Кальяри
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Салернитана – Удинезе
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Ювентус

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Интер

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Интер

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И К Ж
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 28 2 5
Итан Ампаду

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