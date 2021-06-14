Йоветич может продолжить карьеру в «Лацио»
09:38
Нападающий Стефан Йоветич может перейти в «Лацио», сообщает официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации источника, новый тренер римлян Маурицио Сарри намерен укрепить атакующую линию команды и считает 31-летнего черногорца подходящим вариантом из-за его универсальности.
В сезоне-2020/21 Йоветич провел 33 матча за «Монако», на его счету 7 голов и 1 результативная передача. 24 мая стало известно, что французский клуб не стал продлевать контракт с форвардом.
Дополнительная информация:
https://gianlucadimarzio.com/en/lazio-pondering-jovetic-for-sarri-s-attack?k=M19ka2xmOTA0OTBrZm9nOTg0Mzkw
Читайте также
«Нам жаль Россию — грустную и безобидную сборную. Ее держали на ногах только навесы на Дзюбу». Реакция Европы на разгром от Бельгии
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю