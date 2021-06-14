Йоветич может продолжить карьеру в «Лацио»

Нападающий Стефан Йоветич может перейти в «Лацио», сообщает официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, новый тренер римлян Маурицио Сарри намерен укрепить атакующую линию команды и считает 31-летнего черногорца подходящим вариантом из-за его универсальности.

В сезоне-2020/21 Йоветич провел 33 матча за «Монако», на его счету 7 голов и 1 результативная передача. 24 мая стало известно, что французский клуб не стал продлевать контракт с форвардом.