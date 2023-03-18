Йереми Пино летом может стать игроком «Ювентуса»

Хавбек «Вильярреала» Йереми Пино может продолжить карьеру в итальянском клубе, сообщает Fichajes.

По данным источника, в 20-летнем футболисте заинтересован «Ювентус». Представители туринцев готовы купить игрока этим летом. «Вильярреал» готов отпустить полузащитника за 38 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Пино участовал в 23 матчах, забив 3 гола и сделав 1 ассист.