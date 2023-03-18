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Сегодня, 10:13

Йереми Пино летом может стать игроком «Ювентуса»

Виктория Кравченко
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Хавбек «Вильярреала» Йереми Пино может продолжить карьеру в итальянском клубе, сообщает Fichajes.

По данным источника, в 20-летнем футболисте заинтересован «Ювентус». Представители туринцев готовы купить игрока этим летом. «Вильярреал» готов отпустить полузащитника за 38 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Пино участовал в 23 матчах, забив 3 гола и сделав 1 ассист.

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ФК Вильярреал
ФК Ювентус
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 26 22 2 2 60-16 68
2
 Интер 26 16 2 8 47-30 50
3
 Лацио 26 14 7 5 41-19 49
4
 Милан 26 14 6 6 43-33 48
5
 Рома 26 14 5 7 35-25 47
6
 Аталанта 27 13 6 8 44-31 45
7
 Ювентус 26 16 5 5 44-22 38
8
 Торино 26 10 7 9 29-29 37
9
 Болонья 26 10 6 10 31-34 36
10
 Сассуоло 27 10 6 11 35-40 36
11
 Удинезе 26 8 11 7 34-30 35
12
 Фиорентина 26 9 7 10 31-31 34
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 Монца 26 9 6 11 31-36 33
14
 Эмполи 27 6 10 11 24-36 28
15
 Лечче 26 6 9 11 24-31 27
16
 Салернитана 26 6 8 12 29-45 26
17
 Специя 27 5 9 13 23-43 24
18
 Верона 26 4 7 15 21-38 19
19
 Сампдория 26 2 6 18 13-43 12
20
 Кремонезе 26 1 9 16 21-48 12
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Луис Муриэль

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