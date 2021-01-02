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Яшин занял второе место среди лучших вратарей в истории по версии La Gazzetta dello Sport

21:47
Лев Яшин. Фото Дмитрий Донской.
Лев Яшин. Фото Дмитрий Донской.
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Итальянская авторитетная спортивная газета La Gazzetta dello Sport провела опрос с целью узнать, кого сами вратари считают лучшим голкипером в истории футбола. Издание связалось с 18 вратарями из 18 стран.

Победителем голосования стал вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, набравший 7 голосов.

Вторую строчку занял бывший голкипер сборной СССР Лев Яшин (5 голосов), а третью — экс-вратарь сборной Италии Дино Дзофф (2 голоса).

В голосовании принял участие бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев, который отдал свой голос Буффону, а не Яшину

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