Яшин занял второе место среди лучших вратарей в истории по версии La Gazzetta dello Sport
21:47
Итальянская авторитетная спортивная газета La Gazzetta dello Sport провела опрос с целью узнать, кого сами вратари считают лучшим голкипером в истории футбола. Издание связалось с 18 вратарями из 18 стран.
Победителем голосования стал вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, набравший 7 голосов.
Вторую строчку занял бывший голкипер сборной СССР Лев Яшин (5 голосов), а третью — экс-вратарь сборной Италии Дино Дзофф (2 голоса).
В голосовании принял участие бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев, который отдал свой голос Буффону, а не Яшину
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