Ярошик: «Не знаю, какие у Кокорина планы, но в России он точно пригодился бы»

Экс-футболист ЦСКА Иржи Ярошик прокомментировал ситуацию с будущим нападающего Александра Кокорина. Права на 32-летнего россиянина принадлежат «Фиорентине».

«Если ты становишься чемпионом, да еще и лучшим игроком чемпионата в Европе, это всегда тебе поможет перейти в команду выше классом. Это может придать Кокорину и дополнительной уверенности, хотя сравнивать чемпионаты Кипра и Италии, конечно, тяжело. Не знаю, какие у Александра планы, но в России он точно пригодился бы. Но, может, он хочет порубиться в «Фиорентине», тогда есть смысл оставаться там», — цитирует «РБ Спорт» Ярошика.

В этом сезоне Кокорин на правах аренды выступал за «Арис» и помог команде выиграть чемпионат и Кубок Кипра. Он провел за клуб 30 матчей, забил 13 голов и сделал 6 голевых передач. Ассоциация футболистов Кипра признала Кокорина лучшим игроком чемпионата Кипра в сезоне-2022/23.