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Ярошик: «Не знаю, какие у Кокорина планы, но в России он точно пригодился бы»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-футболист ЦСКА Иржи Ярошик прокомментировал ситуацию с будущим нападающего Александра Кокорина. Права на 32-летнего россиянина принадлежат «Фиорентине».

«Если ты становишься чемпионом, да еще и лучшим игроком чемпионата в Европе, это всегда тебе поможет перейти в команду выше классом. Это может придать Кокорину и дополнительной уверенности, хотя сравнивать чемпионаты Кипра и Италии, конечно, тяжело. Не знаю, какие у Александра планы, но в России он точно пригодился бы. Но, может, он хочет порубиться в «Фиорентине», тогда есть смысл оставаться там», — цитирует «РБ Спорт» Ярошика.

В этом сезоне Кокорин на правах аренды выступал за «Арис» и помог команде выиграть чемпионат и Кубок Кипра. Он провел за клуб 30 матчей, забил 13 голов и сделал 6 голевых передач. Ассоциация футболистов Кипра признала Кокорина лучшим игроком чемпионата Кипра в сезоне-2022/23.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/irzhi-yaroshik-esli-kokorin-hochet-porubit-sya-v-fiorentine-est-smy-sl-ostat-sya-v-italii/
Александр Кокорин
Иржи Ярошик
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
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«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 37 27 6 4 75-28 87
2
 Лацио 37 21 8 8 58-30 71
3
 Интер 37 22 3 12 70-42 69
4
 Милан 37 19 10 8 61-42 67
5
 Аталанта 37 18 7 12 61-46 61
6
 Рома 37 17 9 11 48-37 60
7
 Ювентус 37 21 6 10 55-33 59
8
 Торино 37 14 11 12 42-40 53
9
 Фиорентина 37 14 11 12 50-42 53
10
 Монца 37 14 10 13 46-47 52
11
 Болонья 37 13 12 12 50-47 51
12
 Удинезе 37 11 13 13 47-47 46
13
 Сассуоло 37 12 9 16 46-58 45
14
 Эмполи 37 10 13 14 37-47 43
15
 Салернитана 37 9 15 13 48-60 42
16
 Лечче 37 8 12 17 31-43 36
17
 Специя 37 6 13 18 30-60 31
18
 Верона 37 7 10 20 30-56 31
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20
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Петр Зелиньски

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Руан Трессолди

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Жан-Даниэль Акпа-Акпро

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Риккардо Орсолини

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