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Янузай попал в сферу интересов «Наполи»

21:41
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«Наполи» работает над усилением состава на трансферном рынке и обратил внимание на полузащитника «Реал Сосьедада» Аднана Янузая, сообщает Calciomercato.

Неаполитанцы хотят оформить переход бельгийца, если капитан команды Лоренцо Инсинье покинет клуб летом.

В текущем сезоне Аднан Янузай отыграл 17 поединков на клубном уровне, отметившись двумя голами и результативной передачей.

Напомним, что Лоренцо Инсинье потребовал у «Наполи» повышения зарплаты и пока не может договориться о продлении контракта.

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Иван Шитик все материалы автора

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