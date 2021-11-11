Янузай попал в сферу интересов «Наполи»
21:41
«Наполи» работает над усилением состава на трансферном рынке и обратил внимание на полузащитника «Реал Сосьедада» Аднана Янузая, сообщает Calciomercato.
Неаполитанцы хотят оформить переход бельгийца, если капитан команды Лоренцо Инсинье покинет клуб летом.
В текущем сезоне Аднан Янузай отыграл 17 поединков на клубном уровне, отметившись двумя голами и результативной передачей.
Напомним, что Лоренцо Инсинье потребовал у «Наполи» повышения зарплаты и пока не может договориться о продлении контракта.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю