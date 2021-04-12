Якини прокомментировал поражение «Фиорентины» в матче с «Аталантой»

Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини подвел итоги матча 30-го тура чемпионата Италии против «Аталанты» (2:3).

«Мы начали не так, как хотели, «Аталанта» хорошо справлялась с ситуациями с ничейным мячом. Нам также не повезло с очень трудным решением офсайда и с пенальти. Тем не менее, во втором тайме у нас был правильный настрой, и в тот момент у нас действительно было ощущение, что мы сможем выиграть, но затем случился пенальти. Очень ж аль.

Сейчас важно заново открыть для себя прочность обороны, которую мы имели в прошлом сезоне, чтобы принести решающие очки для нашей безопасности в серии А. Факт остается фактом: в футболе нужно забивать голы, а не пропускать их», — приводит слова Ячини Sky Sport Italia.

«Аталанта» набрала 61 очко и поднялась в таблице серии А на 4-е место. «Фиорентина» с 30 очками занимает 16-ю позицию.