Якини покинет «Фиорентину» в конце сезона
Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини заявил, что покинет команду в конце сезона.
«Сейчас я думаю только о том, как бы получше завершить сезон вместе со своей командой. Даже если нам удастся сделать все запланированное, я буду вынужден завершить свои отношения с «Фиорентиной».
Я вынужден следовать своей интуиции, а она подсказывает мне, что пора подыскать другое место работы. Во Флоренции я не просто главный тренер — я отдаю свое здоровье во благо команды.
В футболе никогда не стоит говорить «никогда», но для меня сейчас важно оставить о себе хорошее последнее впечатление.
Обо мне вспомнили, когда клубу было действительно плохо, а я не мог сказать «нет», — приводит слова тренера La Gazzetta dello Sport.
«Фиорентина» на данный момент располагается на 13-й строчке турнирной таблицы с 38 набранными очками в активе.
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