Якини покинет «Фиорентину» в конце сезона

Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини заявил, что покинет команду в конце сезона.

«Сейчас я думаю только о том, как бы получше завершить сезон вместе со своей командой. Даже если нам удастся сделать все запланированное, я буду вынужден завершить свои отношения с «Фиорентиной».

Я вынужден следовать своей интуиции, а она подсказывает мне, что пора подыскать другое место работы. Во Флоренции я не просто главный тренер — я отдаю свое здоровье во благо команды.

В футболе никогда не стоит говорить «никогда», но для меня сейчас важно оставить о себе хорошее последнее впечатление.

Обо мне вспомнили, когда клубу было действительно плохо, а я не мог сказать «нет», — приводит слова тренера La Gazzetta dello Sport.

«Фиорентина» на данный момент располагается на 13-й строчке турнирной таблицы с 38 набранными очками в активе.