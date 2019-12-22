Якини и Ди Бьяджо в числе кандидатов на работу с «Фиорентиной» после увольнения Монтеллы

«Фиорентина» ищет нового главного тренера, сообщает Calciomercato.com. Ранее с этой должности был уволен Винченцо Монтелла.

По данным источника, один из кандидатов — бывший капитан «фиалок» Джузеппе Якини. Предыдущим его клубом был «Эмполи». Ранее он также тренировал «Сассуоло», «Удинезе», «Палерсо, «Сиену», «Сампдорию», «Брешию», «Кьево», «Пьяченцу», «Виченцу» и «Сиену».

Другой кандидат — Луиджи Ди Бьяджо, ранее тренировавший молодежную сборную Италии, который также был и. о. главного тренера первой сборной. Указано также, что «Фиорентина» рассмартивала кандидатуры Чезаре Пранделли и Лучано Спаллетти, но эти варианты выглядят проблематичными.

«Фиорентина» занимает 15-е место в чемпионате Италии — 17 очков в 17 играх.