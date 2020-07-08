«Я здесь не для того, чтобы быть талисманом». Ибрагимович рассказал о своем будущем в «Милане»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович после победы над «Ювентусом» в 31-м туре чемпионата Италии (4:2) признался, что хочет приносить пользу команде. 38-летний швед реализовал пенальти, когда его команда проигрывала 0:2.

— Останусь ли я в «Милане»? Посмотрим, посмотрим, — цитирует Football Italia Ибрагимовича. — Еще месяц, чтобы наслаждаться моментов, но происходит странная ситуация, и мы не контролируем ее. Я не знаю, видели ли фанаты меня вживую в последний раз. Это вполне может быть, да. Почему? Читайте между строк... Странно играть за закрытыми дверями, если бы «Сан-Сиро» был полон сегодня, это было бы чудесно.

Мне очень нравится в Милане, я хотел чувствовать себя живым. Мне 38 лет, у меня нет телосложения, которое у меня было, но я умен. Не пытаюсь делать то же самое, что и в 20 лет. Если я не делаю разницы, мне это не нравится. Я здесь не для того, чтобы быть талисманом. Я здесь, чтобы помочь своим товарищам по команде, клубу и болельщикам.