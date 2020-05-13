«Я запирался в ванной, чтобы никто не видел мои рыдания». Виалли боится, что рак вернется

Известный итальянский футболист тренер Джанлука Виалли рассказал, что живет в страхе после излечения от рака. 55-летний специалист боролся с раком последние два года, а в апреле объявил, что победил болезнь.

— Физически я в порядке, сейчас я набираю мышечную массу, — цитирует Sport Mediaset Виалли. — Но я все еще очень напуган и обеспокоен. Всякий раз, когда я просыпаюсь или ложусь с небольшой болью в животе или головной болью или с небольшой дрожью, я сразу думаю: «Господи, он вернулся», и я думаю, что пройдет много времени, прежде чем смогу избавиться от этого чувства.

В этой ситуации вы очень уязвимы и не можете знать, что победили болезнь, до тех пор, пока несколько лет не пройдут без проблем.

Мои дочери помогали мне рисовать брови, я просил жену подсказать какие-нибудь хитрости для этого дела. Мы смеялись, смеяться необходимо. Но бывали дни, когда я запирался в ванной, чтобы никто не видел мои рыдания.

Джанлука Виалли в качестве футболиста защищал цвета «Кремонезе», «Сампдории», «Ювентуса» и «Челси». В лондонском клубе он на протяжении двух сезонов работал играющим главным тренером и выиграл с ним Кубок Англии, Кубок лиги, Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА. В сезоне-2000/01 Виалли работал с «Уотфордом», после чего не возвращался к тренерской деятельности.