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«Я только разогревался». Ибрагимович подтвердил, что останется в «Милане»

14:20
Златан Ибрагимович. Фото Instagram.
Златан Ибрагимович. Фото Instagram.
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Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович продолжит свои выступления в клубе. 38-летний нападающий договорился с боссами «россонери» о продлении контракта.

— Как говорил ранее, я только разогревался, — написал Ибргаимович в Instagram.

По информации итальянских СМИ, соглашение между сторонами будет рассчитано на один год, а зарплата шведа составит 6 миллионов евро.

Ибрагимович присоединился к «Милану» в январе 2020 года. В завершившемся сезоне шведский форвард провел в составе красно-черных 20 матчей и забил 11 мячей.

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