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«Я рад оказаться в «Роме». Педро — о новом клубе и переезде в серию А

19:16
Педро Родригес в «Роме». Фото Пресс-служба «Ромы»
Педро Родригес в «Роме». Фото Пресс-служба «Ромы»
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Новичок «Ромы» Педро Родригес в интервью клубной пресс-службе поделился впечатлениями от переезда в Рим.

«Я рад оказатся в «Роме». Для меня переезд в серию А — это новый вызов, и я буду стараться, чтобы помочь клубу добиться поставленных целей. Сразу хочу поблагодарить болельщиков за теплый прием. Надеюсь, мы вместе будем счастливы», — цитирует 33-летнего форварда пресс-служба «Ромы».

Педро Родригес подписал контракт с римлянами на три года.

В прошлом сезоне в составе «Челси» испанец провел 11 матчей, в которых забил один мяч и отдал результативную передачу.

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