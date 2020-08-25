Новичок «Ромы» Педро Родригес в интервью клубной пресс-службе поделился впечатлениями от переезда в Рим.

«Я рад оказатся в «Роме». Для меня переезд в серию А — это новый вызов, и я буду стараться, чтобы помочь клубу добиться поставленных целей. Сразу хочу поблагодарить болельщиков за теплый прием. Надеюсь, мы вместе будем счастливы», — цитирует 33-летнего форварда пресс-служба «Ромы».

Педро Родригес подписал контракт с римлянами на три года.

В прошлом сезоне в составе «Челси» испанец провел 11 матчей, в которых забил один мяч и отдал результативную передачу.