Форвард «Ювентуса» Альваро Мората поделился мнением о возвращении в туринский клуб этим летом.

— Когда я вернулся в клуб, я сказал, что чувствую себя более полноценным игроком, — приводит слова Мораты Sky Sport Italia. - Я повзрослел как человек, пройдя через все хорошее и плохое в своей карьере. Думаю, в «Ювентусе» у меня есть все, что нужно. Я все еще могу стать лучше, и я верю, что мы продолжим расти вместе.

В текущем сезоне Мората провел 7 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи.