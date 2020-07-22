«Я надеялся, что это произойдет». Пиоли рад продлению контракта с «Миланом»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли после победы над «Сассуоло» в 35-м туре чемпионата Италии (2:1) отметил, что чувствует себя хорошо в команде. Клуб после этой игры объявил о продлении контракта со специалистом.

— Я надеялся, что это произойдет. Я верил, — цитирует Sky Sport Italia Пиоли. — Доволен командой, болельщиками, клубом. Наша работа только начинается, это один из самых престижных клубов в мире. У команды и у меня есть голод, чтобы показать, что мы можем сделать.

Люди говорят уже о будущем, но впереди еще три игры этого сезона! Мы закладываем очень прочные основы, есть молодые игроки, которые уже показали свои качества и могут только стать сильнее.

Я всегда чувствовал себя хорошо в «Милане», у меня никогда не было трудностей и не было негативного отношения ко мне. Никогда не тренировал большой клуб с самого начала сезона. Я никогда не выигрывал трофеи, но считаю, что спасение клуба от вылета — это тоже победа.

Было правильно, что вокруг меня были какие-то сомнения, но мы тренеры, нас всех оценивают по нашим результатам. Больше всего мне понравилось работать с командой, потому что игроки верят в то, что мы делаем.