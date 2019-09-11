Полузащитник Генрих Мхитарян, c этого сезона выступающий на правах аренды за «Рому», отметил, что в Англии перестал чувствовать себя счастливым.

— Мне нравится играть в футбол, вне зависимости от того, где я нахожусь. — В Англии я перестал чувствовать себя счастливым, — цитирует Sky Sports Мхитаряна. — Мне позвонил мой агент, и я захотел поехать в «Рому», потому что для меня это была отличная возможность. Я не стал даже говорить с ним о деньгах.

Возможно, я не очень хорошо вписался в английский футбол, поэтому я думаю, что мое решение абсолютно правильное.

Прафа на футболиста принадлежат «Арсеналу», его контракт с «канонирами» будет действовать до 30 июня следующего года.

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