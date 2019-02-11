Выездной матч "Интера" с "Кальяри" перенесли с 3 на 1 марта

Руководство Федерации футбола Италии решило перенести поединок "Кальяри" - "Интер", сообщает Football Italia.

Матч должен был состояться 3 марта, теперь же он пройдет в пятницу, 1-го числа. Встреча начнется в 22:30 по московскому времени.

На данный момент "Кальяри" находится на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии с 21 набранным очком. Команда с острова Сардиния находится в трех баллах от зоны вылета. "Интер" же занимает третью строчку. Коллектив Лучано Спалетти в 23 встречах заработал 43 очка.

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