«Вы тоже сможете». Роналду мотивирует женскую сборную Португалии U17, Криштиану сделал им подарок

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду обратился к девушкам из сборной Португалии U17 после выхода команды в финальную часть Евро-2020, сообщает ESPN.

«Я посылаю вам бутсы в надежде, что они помогут вам достичь вашей мечты, — написал Роналду в письме женской сборной Португалии U17. — Когда я был ребенком, у меня был простая и очень сумасшедшая мечта. Это не было сном, который ты мог увидеть во время сна. Это была такая мечта, которая не давала спать по ночам.

Я хотел стать лучшим футболистом в мире. Я посвятил всю свою жизнь этой мечте, работая в спортзале, на тренировочном поле, делал все необходимое, что сделать ее возможной. Поэтому так важно иметь мечту. Иногда это даже важнее, чем просто упорно трудиться, чтобы чего-то добиться.

Я осознал, что это моя мечта, и надеюсь, что вы также сможете реализовать их. Если я смог сделать из возможными, то вы тоже должны. Поздравляю вас с выходом в финальную часть турнира. Сфокусируйтесь на победах и выходе в следующую стадию».

"I realised my dream and I hope you can realise yours too." 🙌



Cristiano Ronaldo sent Portugal's under-17 women's team a special message after they reached the elite round of qualifying for Euro 2020... And a special gift 🎁 pic.twitter.com/eba0QnHrRf — Goal (@goal) October 28, 2019

Роналду назвал качество, которое помогает ему продолжать выступать на топ-уровне