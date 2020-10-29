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«Вы не Златан. Не нужно бросать вызов коронавирусу». Ибрагимович призвал жителей Италии надевать маски

17:26
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Форвард «Милана» Златан Ибрагимович опубликовал новый пост в Instagram.

На видео 39-летний швед поддержал борьбу против коронавируса, которым ранее сам переболел.

«Вирус бросил мне вызов, и я победил. Но вы не Златан. Не нужно бросать вызов коронавирусу. Не забывайте носить маску, держите социальную дистанцию и всегда заботьтесь об окружающих. Мы победим», — сказал Ибрагимович на видео.

Ранее форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду назвал тесты на коронавирус дерьмом.

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