«Вы не Златан. Не нужно бросать вызов коронавирусу». Ибрагимович призвал жителей Италии надевать маски

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович опубликовал новый пост в Instagram.

На видео 39-летний швед поддержал борьбу против коронавируса, которым ранее сам переболел.

«Вирус бросил мне вызов, и я победил. Но вы не Златан. Не нужно бросать вызов коронавирусу. Не забывайте носить маску, держите социальную дистанцию и всегда заботьтесь об окружающих. Мы победим», — сказал Ибрагимович на видео.

Ранее форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду назвал тесты на коронавирус дерьмом.