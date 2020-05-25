«Всегда мыслите позитивно!» Роналду показал новую фотографию с тренировки «Ювентуса»

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал новое фото в своем Instagram. 35-летний португалец показал кадр с тренировки туринцев.

«Всегда мыслите позитивно!» — написал в Instagram Роналду.

В сезоне-2019/20 нападающий провел 32 матча за «Ювентус», забил 25 голов и сделал 3 результативные передачи.

Ранее стало известно, что чемпионат Италии может возобновиться 13 или 20 июня. Точная дата будет известна 28 мая.