«Всегда мыслите позитивно!» Роналду показал новую фотографию с тренировки «Ювентуса»
22:18
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал новое фото в своем Instagram. 35-летний португалец показал кадр с тренировки туринцев.
«Всегда мыслите позитивно!» — написал в Instagram Роналду.
В сезоне-2019/20 нападающий провел 32 матча за «Ювентус», забил 25 голов и сделал 3 результативные передачи.
Ранее стало известно, что чемпионат Италии может возобновиться 13 или 20 июня. Точная дата будет известна 28 мая.
Опрос
проголосовало: 3168Все опросы
Германия вернулась. Какой из чемпионатов вы ждете больше всего?
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020 и возвращение
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...