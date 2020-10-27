Защитник «Ромы» Мараш Кумбулла после ничьей с «Миланом» в 5-м туре чемпионата Италии (3:3) отметил, что ему нужно прибавлять. Албанец в этой встрече отметился голом, сравняв счет на 84-й минуте.

— Нам легко и приятно забивать со стандартных положений, — сказал Кумбулла Sky Sport. — Могу стать лучше во всем. Я ошибся при первом пропущенном голе, мог этого избежать, но, к счастью, исправился, забив гол. Я всегда был центральным защитником, но имел привычку забивать.