Все матчи чемпионата Италии до 3 апреля будут проходить без зрителей

Правительство Италии приняло решение о проведении всех спортивных мероприятий, включая футбольные матчи без зрителей, информирует Football Italia. Эта мера по борьбе с распространением коронавируса будет действовать до 3 апреля.

Ранее из-за коронавируса несколько матчей 26-го тура уже были перенесены. Кроме того, были перенесены полуфинальные матчи Кубка Италии.

Также сообщалось, что правительство Италии в целях борьбы с распространением коронавируса может отменить вообще все спортивные мероприятия на месяц.

Напомним, в Италии заразились 2263 человека. 79 человек умерло, 160 вылечились.