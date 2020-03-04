Все матчи чемпионата Италии до 3 апреля будут проходить без зрителей
23:08
Правительство Италии приняло решение о проведении всех спортивных мероприятий, включая футбольные матчи без зрителей, информирует Football Italia. Эта мера по борьбе с распространением коронавируса будет действовать до 3 апреля.
Ранее из-за коронавируса несколько матчей 26-го тура уже были перенесены. Кроме того, были перенесены полуфинальные матчи Кубка Италии.
Также сообщалось, что правительство Италии в целях борьбы с распространением коронавируса может отменить вообще все спортивные мероприятия на месяц.
Напомним, в Италии заразились 2263 человека. 79 человек умерло, 160 вылечились.