Чемпионат Италии, 6-й тур: расписание и трансляции всех матчей
6-й тур чемпионата Италии.
31 октября, суббота
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.00
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 20.00
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 22.45
1 ноября, воскресенье
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 14.30
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 17.00
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 20.00
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 22.45
2 ноября, понедельник
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 22.45
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.