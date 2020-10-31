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Чемпионат Италии, 6-й тур: расписание и трансляции всех матчей

10:45
«Аталанта» в гостях сыграет против «Кротоне». Фото ФК «Аталанта»
«Аталанта» в гостях сыграет против «Кротоне». Фото ФК «Аталанта»

6-й тур чемпионата Италии.

31 октября, суббота

«Кротоне» — «Аталанта»

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.00

Кротоне — Аталанта

«Интер» — «Парма»

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 20.00

Интер — Парма

«Болонья» — «Кальяри»

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 22.45

Болонья — Кальяри

1 ноября, воскресенье

«Удинезе» — «Милан»

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 14.30

Удинезе — Милан

«Специя» — «Ювентус»

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 17.00

Специя — Ювентус

«Торино» — «Лацио»

Торино — Лацио

«Наполи» — «Сассуоло»

Наполи — Сассуоло

«Рома» — «Фиорентина»

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 20.00

Рома — Фиорентина

«Сампдория» — «Дженоа»

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 22.45

Сампдория — Дженоа

2 ноября, понедельник

«Верона» — «Беневенто»

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 22.45

Верона — Беневенто

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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