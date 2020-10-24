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Чемпионат Италии, 5-й тур: расписание и результаты всех матчей

11:00
«Аталанта» Алексея Миранчука сыграет против «Сампдории». Фото Reuters
«Аталанта» Алексея Миранчука сыграет против «Сампдории». Фото Reuters
5-й тур чемпионата Италии.

23 октября, пятница

«Сассуоло» — «Торино» — 3:3 (0:1)
Голы: Линетти, 33 (0:1). Джуричич, 71 (1:1). Белотти, 77 (1:2). Лукич, 79 (1:3). Кирикеш, 84 (2:3). Капуто, 85 (3:3).
«Сассуоло»: Консильи, Кирикеш, Каан Айхан (Мерт Мюлдюр, 61), Кирьякопулос (Рожериу, 74), Феррари, Джуричич (Траоре, 90), Лопес (Бурабия, 62), Локателли, Капуто, Берарди, Распадори (Бога, 62).
«Торино»: Сиригу, Родригес (Ансальди, 90), Войвода (Синго, 62), Лянко, Бремер, Ринкон (Сегре, 89), Мейте, Линетти, Лукич, Верди (Нкулу, 74), Белотти.
Предупреждения: Войвода, 27. Феррари, 59. Ринкон, 73. Берарди, 78.
Судья: Гвида.
23 октября. Реджо-Эмилия. Стадион «Мапеи — Читта-дель-Триколоре».

24 октября, суббота

«Аталанта» — «Сампдория»

Бергамо. Стадион «Атлети Адзурри д'Италия». 16:00

Аталанта — Сампдория

«Дженоа» — «Интер»

Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис». 19:00

Дженоа — Интер

«Лацио» — «Болонья»

Рим. Стадион Олимпийский. 21:45

Лацио — Болонья

25 октября, пятница

«Кальяри» — «Кротоне»

Кальяри. Стадион «Сарденья Арена». 14:30

Кальяри — Кротоне

«Беневенто» — «Наполи»

Беневенто. Стадион «Чиро Вигорито». 17:00

Беневенто — Наполи

«Парма» — «Специя»

Парма. Стадион «Эннио Тардини». 17:00

Парма — Специя

«Фиорентина» — «Удинезе»

Флоренция. Стадион «Артемио Франки». 20:00

Фиорентина — Удинезе

«Ювентус» — «Верона»

Турин. Стадион «Алльянц». 22:45

Ювентус — Верона

26 октября, понедельник

«Милан» — «Рома»

Милан. Стадион «Джузеппе Меацца». 22:45

Милан — Рома

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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