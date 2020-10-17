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Чемпионат Италии, 4-й тур: расписание и трансляции всех матчей

09:40
«Интер» — «Милан». Фото Reuters
«Интер» — «Милан». Фото Reuters

4-й тур чемпионата Италии.

17 октября, суббота

Наполи — Аталанта
Видеотрансляция матча (Telesport, 16:00)

Наполи — Аталанта

Интер — Милан
Видеотрансляция матча (Telesport, 19:00)

Интер — Милан

Сампдория — Лацио
Видеотрансляция матча (Telesport, 19:00)

Сампдория — Лацио

Кротоне — Ювентус
Видеотрансляция матча (Telesport, 21:45)

Кротоне — Ювентус

18 октября, воскресенье

Болонья — Сассуоло
Видеотрансляция матча (Telesport, 13:30)

Болонья — Сассуоло

Специя — Фиорентина
Видеотрансляция матча (Telesport, 16:00)

Специя — Фиорентина

Торино — Кальяри
Видеотрансляция матча (Telesport, 16:00)

Торино — Кальяри

Удинезе — Парма
Видеотрансляция матча (Telesport, 19:00)

Удинезе — Парма

Рома — Беневенто
Видеотрансляция матча (Telesport, 21:45)

Рома — Беневенто

19 октября, понедельник

Верона — Дженоа
Видеотрансляция матча (Telesport, 21:45)

Верона — Дженоа

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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