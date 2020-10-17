Чемпионат Италии, 4-й тур: расписание и трансляции всех матчей
4-й тур чемпионата Италии.
17 октября, суббота
Наполи — Аталанта
Видеотрансляция матча (Telesport, 16:00)
Интер — Милан
Видеотрансляция матча (Telesport, 19:00)
Сампдория — Лацио
Видеотрансляция матча (Telesport, 19:00)
Кротоне — Ювентус
Видеотрансляция матча (Telesport, 21:45)
18 октября, воскресенье
Болонья — Сассуоло
Видеотрансляция матча (Telesport, 13:30)
Специя — Фиорентина
Видеотрансляция матча (Telesport, 16:00)
Торино — Кальяри
Видеотрансляция матча (Telesport, 16:00)
Удинезе — Парма
Видеотрансляция матча (Telesport, 19:00)
Рома — Беневенто
Видеотрансляция матча (Telesport, 21:45)
19 октября, понедельник
Верона — Дженоа
Видеотрансляция матча (Telesport, 21:45)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.