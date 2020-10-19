Чемпионат Италии, 4-й тур: расписание и трансляции всех матчей
4-й тур чемпионата Италии.
17 октября, суббота
«Наполи» — «Аталанта» — 4:1 (4:0)
Голы: Лосано, 23 (1:0). Лосано, 27 (2:0). Политано, 30 (3:0). Осимен, 43 (4:0). Ламмерс, 69 (4:1).
«Наполи»: Оспина, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Хюсай, Политано (Гулям, 61), Руис (Демме, 83), Бакайоко (Малькюи, 75), Мертенс (Лоботка, 75), Лосано, Осимен (Петанья, 83).
«Аталанта»: Спортьелло, Толой, Ромеро, Паломино (Джимсити, 46), Депаоли, де Рон, Пашалич, Гомес (Ламмерс, 55), Иличич (Малиновский, 63), Гозенс (Муриэль, 81), Сапата (Мохика, 46).
Предупреждения: Толой, 38. Гозенс, 45+1. Лосано, 79. Джимсити, 81.
Судья: Ди Белло.
17 октября. Неаполь. Стадион «Сан-Паоло».
«Интер» — «Милан» — 1:2 (1:2)
Голы: Ибрагимович, 13 (0:1). Ибрагимович, 16 (0:2). Лукаку, 29 (1:2).
Нереализованный пенальти: Ибрагимович, 13 (вратарь)
«Интер»: Ханданович, Коларов, де Фрай, Д`Амброзио, Видаль (Санчес, 84), Брозович (Эриксен, 68), Барелла, Хакими, Перишич, Лукаку, Мартинес.
«Милан»: Дж.Доннарумма, Кьер, Романьоли, Калабрия, Эрнандез, Хакан Чалханоглу, Беннасер, Кессье (Тонали, 87), Ибрагимович, Леан (Крунич, 62), Салемакерс (Самуэль Кастильехо, 62).
Предупреждения: Кьер, 22. Кессье, 45. Ибрагимович, 60. Брозович, 64. Видаль, 69. Хакими, 83.
Судья: Мариани.
17 октября. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».
«Сампдория» — «Лацио» — 3:0 (2:0)
Голы: Квальярелла, 32 (1:0). Ауджелло, 41 (2:0). Дамсгор, 74 (3:0).
«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Йосида, Тонелли, Ауджелло, Кандрева (Лерис, 79), Экдаль (Адриэн Силва, 58), Рамирес (Верре, 57), Янкто (Дамсгор, 68), Торсби, Квальярелла (Бальде, 79).
«Лацио»: Стракоша, Ачерби, Габаррон, Худт (Вавро, 59), Лукас (Катальди, 76), Пароло (Фарес, 46), Луис Альберто, Милинкович-Савич, Андерсон (Марушич, 46), Кайседо (Муричи, 59), Корреа.
Предупреждения: Пароло, 12. Рамирес, 43. Кайседо, 44. Торсби, 64.
Судья: Орсато.
17 октября. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».
«Кротоне» — «Ювентус» — 1:1 (1:1)
Голы: Сими, 12 — с пенальти (1:0). Мората, 21 (1:1).
«Кротоне»: Кордац, Марроне, Магальян, Луперто (Големич, 83), Педру Перейра (Рисполи, 74), Реца, Чигарини, Молина (Петриччоне, 88), Вулич (Силигарди, 74), Сими, Мессиас.
«Ювентус»: Буффон, Бонуччи, Данилу, Фработта, Мерих Демирал, Бентанкур, Артур (Рабьо, 70), Портанова (Куадрадо, 56), Мората, Кьеза, Кулушевски (Бернардески, 70).
Предупреждения: Бонуччи, 11. Чигарини, 14. Портанова, 37. Кулушевски, 45. Реца, 67. Магальян, 84.
Удаление: Кьеза, 60.
Судья: Фурно.
17 октября. Кротоне. Стадион «Эцио Шида».
18 октября, воскресенье
«Болонья» — «Сассуоло» — 3:4 (2:1)
Голы: Сориано, 9 (1:0). Берарди, 18 (1:1). Сванберг, 39 (2:1). Орсолини, 60 (3:1). Джуричич, 64 (3:2). Капуто, 70 (3:3). Томиясу, 77 — в свои ворота (3:4).
«Болонья»: Скорупски, Де Сильвестри (Мбай, 65), Данилу Ларанжейра, Томиясу, Хики, Сориано, Сванберг (Домингес, 64), Схаутен, Паласио (Сантандер, 76), Орсолини, Барроу (Сансоне, 75).
«Сассуоло»: Консильи, Кирикеш, Кирьякопулос, Феррари (Пелузо, 90+1), Мерт Мюлдюр (Каан Айхан, 61), Бурабия (Лопес, 61), Джуричич (Обианг, 81), Локателли, Траоре (Распадори, 61), Капуто, Берарди.
Предупреждения: Сванберг, 35. Скорупски, 73. Локателли, 73. Мбай, 75. Каан Айхан, 82.
Судья: Довери.
18 октября. Болонья. Стадион «Ренато Далл'Ара».
«Специя» — «Фиорентина» — 2:2 (1:2)
Голы: Пеццела, 2 (0:1). Бираги, 4 (0:2). Верде, 39 (1:2). Фариас, 75 (2:2).
«Специя»: Проведель, Терци, Сала (Феррер, 64), Шабо, Бастони (Делль`Орко, 78), Акампора, Риччи, Дейола (Агудело, 65), Гьяси, Верде (Фариас, 65), Пикколи (Нзола, 55).
«Фиорентина»: Дронговски, Касерес, Пеццела (Игор, 72), Лирола, Миленкович, Бонавентура (Пульгар, 78), Бираги, Кастровилли (Кальехон, 78), Амрабат, Рибери (Куаме, 86), Влахович (Кутроне, 72).
Предупреждения: Дейола, 45. Шабо, 59. Бонавентура, 66. Лирола, 86.
Судья: Манганьелло.
18 октября. Специя. Стадион «Alberto Picco»
«Торино» — «Кальяри» — 2:3 (1:2)
Голы: Белотти, 4 — с пенальти (1:0). Жоау Педру, 12 (1:1). Симеоне, 19 (1:2). Белотти, 49 (2:2). Симеоне, 73 (2:3).
«Торино»: Сиригу, Нкулу, Родригес (Ансальди, 88), Войвода (Синго, 79), Лянко, Ринкон, Мейте (Верди, 79), Линетти (Мурру, 88), Лукич, Бонаццоли, Белотти.
«Кальяри»: Краньо, Годин, Ликояннис, Дзаппа, Валюкевич, Жоау Педру (Калигара, 85), Рог (Клаван, 90), Нандес, Марин, Симеоне (Паволетти, 76), Соттиль (Унас, 84).
Предупреждения: Рог, 31. Ринкон, 31. Бонаццоли, 65. Ликояннис, 75. Паволетти, 89.
Удаление: Милинкович-Савич, 87 (на скамейке запасных).
Судья: Ла Пенна.
18 октября. Турин. Стадион Олимпийский.
«Удинезе» — «Парма» — 3:2 (1:1)
Голы: Эрнани, 26 (0:1). Самир, 28 (1:1). Якопони, 52 — в свои ворота (2:1). Карамо, 70 (2:2). Пуссетто, 88 (3:2).
«Удинезе»: Николас, Де Майо, Ауэян (Форестьери, 78), Самир, тер Авест, Бекао, Арслан (Макенго, 67), Перейра (Деулофеу, 78), де Пауль, Окака Чука, Лазанья (Пуссетто, 67).
«Парма»: Сепе, Якопони, Лаурини, Гальоло, Пеццелла, Куцка, Куртич (Сиприен, 64), Бругман (Зом, 64), Эрнани (Грасси, 80), Жервинью, Карамо.
Предупреждения: Бекао, 32. Арслан, 44. Бругман, 57. Якопони, 73. Макенго, 90+1.
Судья: Фаббри.
18 октября. Удине. Стадион «Дачия Арена».
«Рома» — «Беневенто» — 5:2 (2:1)
Голы: Капрари, 5 (0:1). Педро, 31 (1:1). Джеко, 35 (2:1). Лападула, 55 (2:2). Верету, 69 — с пенальти (3:2). Джеко, 77 (4:2). Перес, 89 (5:2).
Нереализованный пенальти: Лападула, 55 (вратарь).
«Рома»: Миранте, Сантон (Бруну Перес, 73), Спинаццола, Манчини, Роджер Ибаньес (Кумбулла, 78), Мхитарян, Кристанте, Верету (Вильяр, 73), Пеллегрини, Джеко (Майораль, 85), Педро (Перес, 78).
«Беневенто»: Монтипо, Глик, Кальдирола, Летиция, Фулон (Маджо, 86), Ионицэ, Дабо (Импрота, 75), Скьяттарелла (Хетемай, 82), Яго Фальке (Инсинье, 46), Капрари, Лападула (Сау, 82).
Предупреждения: Скьяттарелла, 32. Роджер Ибаньес, 33. Верету, 53. Сантон, 65. Фулон, 82.
Судья: Айрольди.
18 октября. Рим. Стадион Олимпийский.
19 октября, понедельник