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Чемпионат Италии, 36-й тур: расписание и трансляции всех матчей

08:35
«Рома» на своем поле примет «Фиорентину» в матче 36-го тура серии А. Фото twitter.com/OfficialASRoma
«Рома» на своем поле примет «Фиорентину» в матче 36-го тура серии А. Фото twitter.com/OfficialASRoma

36-й тур чемпионата Италии.

24 июля, пятница

«Милан» — «Аталанта» — 1:1 (1:1)
Голы: Хакан Чалханоглу, 14 (1:0). Сапата, 34 (1:1).
Нереализованный пенальти: Малиновский, 26 (вратарь).
«Милан»: Дж.Доннарумма, Кьер, Калабрия, Габбиа, Билья (Бонавентура, 61), Лаксальт, Кессье, Салемакерс (Самуэль Кастильехо, 69), Ибрагимович, Ребич (Крунич, 61), Хакан Чалханоглу (Леан, 61).
«Аталанта»: Голлини, Хатебур, Толой (Шутало, 46), Кальдара, Джимсити, Гозенс (Кастань, 69), де Рон, Малиновский (Муриэль, 58), Фройлер (Пашалич, 69), Гомес (Колли, 90), Сапата.
Предупреждения: Билья, 25. Толой, 38.
Судья: Довери.
24 июля. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».

Милан — Аталанта

25 июля, суббота

«Брешиа» — «Парма»
Видеотрансляция игры на сайте Телеспорт — 18.15

Брешиа — Парма

«Дженоа» — «Интер»
Видеотрансляция игры на сайте Телеспорт — 20.30

Дженоа — Интер

«Наполи» — «Сассуоло»
Видеотрансляция игры на сайте Телеспорт — 22.45

Наполи — Сассуоло

26 июля, воскресенье

«Болонья» — «Лечче»
Видеотрансляция игры на сайте Телеспорт — 18.15

Болонья — Лечче

«Рома» — «Фиорентина»
Видеотрансляция игры на сайте Телеспорт — 20.30

Рома — Фиорентина

«Верона» — «Лацио»
Видеотрансляция игры на сайте Телеспорт — 20.30

Верона — Лацио

СПАЛ — «Торино»
Видеотрансляция игры на сайте Телеспорт — 20.30

СПАЛ — Торино

«Кальяри» — «Удинезе»
Видеотрансляция игры на сайте Телеспорт — 20.30

Кальяри — Удинезе

«Ювентус» — «Сампдория»
Видеотрансляция игры на сайте Телеспорт — 22.45

Ювентус — Сампдория

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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