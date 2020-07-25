Чемпионат Италии, 36-й тур: расписание и трансляции всех матчей
36-й тур чемпионата Италии.
24 июля, пятница
«Милан» — «Аталанта» — 1:1 (1:1)
Голы: Хакан Чалханоглу, 14 (1:0). Сапата, 34 (1:1).
Нереализованный пенальти: Малиновский, 26 (вратарь).
«Милан»: Дж.Доннарумма, Кьер, Калабрия, Габбиа, Билья (Бонавентура, 61), Лаксальт, Кессье, Салемакерс (Самуэль Кастильехо, 69), Ибрагимович, Ребич (Крунич, 61), Хакан Чалханоглу (Леан, 61).
«Аталанта»: Голлини, Хатебур, Толой (Шутало, 46), Кальдара, Джимсити, Гозенс (Кастань, 69), де Рон, Малиновский (Муриэль, 58), Фройлер (Пашалич, 69), Гомес (Колли, 90), Сапата.
Предупреждения: Билья, 25. Толой, 38.
Судья: Довери.
24 июля. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».
25 июля, суббота
«Брешиа» — «Парма»
Видеотрансляция игры на сайте Телеспорт — 18.15
«Дженоа» — «Интер»
Видеотрансляция игры на сайте Телеспорт — 20.30
«Наполи» — «Сассуоло»
Видеотрансляция игры на сайте Телеспорт — 22.45
26 июля, воскресенье
«Болонья» — «Лечче»
Видеотрансляция игры на сайте Телеспорт — 18.15
«Рома» — «Фиорентина»
Видеотрансляция игры на сайте Телеспорт — 20.30
«Верона» — «Лацио»
Видеотрансляция игры на сайте Телеспорт — 20.30
СПАЛ — «Торино»
Видеотрансляция игры на сайте Телеспорт — 20.30
«Кальяри» — «Удинезе»
Видеотрансляция игры на сайте Телеспорт — 20.30
«Ювентус» — «Сампдория»
Видеотрансляция игры на сайте Телеспорт — 22.45