Чемпионат Италии, 32-й тур: расписание и трансляции всех матчей

32-й тур чемпионата Италии. Центральная встреча — матч «Наполи» и «Милана», который состоится в воскресенье.

11 июля, суббота

«Лацио» — «Сассуоло» — 1:2 (1:0)

Голы: Луис Альберто, 33 (1:0). Распадори, 52 (1:1). Капуто, 90+1 (1:2).

«Лацио»: Стракоша, Раду (Вавро, 83), Ачерби, Лукаку (Хони, 46), Баштуш, Пароло, Луис Альберто (Адеканье, 83), Милинкович-Савич (Лукас, 66), Лаццари, Кайседо (Катальди, 61), Иммобиле.

«Сассуоло»: Консильи, Толян (Мерт Мюлдюр, 46), Кирьякопулос, Марлон, Феррари, Бурабия, Локателли, Траоре (Капуто, 46), Джуричич (Гараслин, 68), Бога (Рожериу, 79), Распадори (Маньяни, 89).

Предупреждения: Пароло, 23. Иммобиле, 42. Мерт Мюлдюр, 51. Баштуш, 75. Феррари, 83. Лукас, 85.

Судья: Ди Белло.

11 июля. Рим. Стадион Олимпийский.

«Брешиа» — «Рома» — 0:3 (0:0)

Голы: Фасио, 48 (0:1). Калинич, 62 (0:2). Дзаньоло, 74 (0:3).

«Брешиа»: Андреначчи, Сабелли, Чансельор, Мангравити (Семприни, 86), Папетти, Бьяднасон (Доннарумма, 58), Шпалек (Гецци, 78), Ндой (Дессена, 46), Тонали, Торрегросса, Скрабб (Змрхал, 46).

«Рома»: Миранте, Коларов, Фасио, Бруну Перес, Манчини (Спинаццола, 81), Роджер Ибаньес, Верету (Вильяр, 67), Пеллегрини (Дзаньоло, 66), Диавара, Калинич (Джеко, 77), Перес (Перотти, 67).

Предупреждения: Тонали, 9. Бруну Перес, 61. Перотти, 86.

Судья: Кальварезе.

11 июля. Брешиа. Стадион «Марио Ригамонти».

«Ювентус» — «Аталанта» — 2:2 (0:1)

Голы: Сапата, 16 (0:1). Криштиану Роналду, 55 — с пенальти (1:1). Малиновский, 80 (1:2). Криштиану Роналду, 90 — с пенальти (2:2).

«Ювентус»: Щенсны, Бонуччи (Ругани, 82), Данилу (Алекс Сандру, 56), де Лигт, Матюиди (Рэмси, 82), Рабьо, Бентанкур, Криштиану Роналду, Куадрадо, Дибала (Игуаин, 69), Бернардески (Дуглас Коста, 57).

«Аталанта»: Голлини, Паломино (Кальдара, 75), Хатебур, Толой, Джимсити, Кастань, де Рон, Фройлер (Тамез, 75), Гомес (Малиновский, 68), Иличич (Пашалич, 58), Сапата (Муриэль, 68).

Предупреждения: Бернардески, 10. Куадрадо, 29. Пашалич, 61. Рабьо, 73. Хатебур, 88.

Судья: Джакомелли (Италия).

11 июля. Турин. Стадион «Алльянц».

12 июля, воскресенье

«Дженоа» — СПАЛ

Видеотрансляция игры на сайте Телеспорт — 18.15

«Парма» — «Болонья»

Видеотрансляция игры на сайте Телеспорт — 20.30

«Фиорентина» — «Верона»

Видеотрансляция игры на сайте Телеспорт — 20.30

«Кальяри» — «Лечче»

Видеотрансляция игры на сайте Телеспорт — 20.30

«Удинезе» — «Сампдория»

Видеотрансляция игры на сайте Телеспорт — 20.30

«Наполи» — «Милан»

Видеотрансляция игры на сайте Телеспорт — 22.45

13 июля, понедельник

«Интер» — «Торино»

Видеотрансляция игры на сайте Телеспорт — 22.45