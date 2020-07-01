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Чемпионат Италии, 29-й тур: расписание и трансляции всех матчей

00:45
«Ювентус» в гостях сыграет против «Дженоа». Фото twitter.com/juventusfc
«Ювентус» в гостях сыграет против «Дженоа». Фото twitter.com/juventusfc

29-й тур чемпионата Италии.

30 июня, вторник

«Торино» — «Лацио» — 1:2 (1:0)
Голы: Белотти, 5 — с пенальти (1:0). Иммобиле, 48 (1:1). Пароло, 72 (1:2).
«Торино»: Сиригу, Де Сильвестри (Ансальди, 59), Нкулу, Эйна (Эдера, 70), Лянко, Бремер (Джиджи, 80), Ринкон, Мейте, Лукич (Миллико, 80), Верди (Беренгер, 59), Белотти.
«Лацио»: Стракоша, Раду, Ачерби, Габаррон (Баштуш, 90), Пароло, Луис Альберто, Милинкович-Савич, Лаццари (Д.Андерсон, 90), Кайседо (Лукаку, 59), Иммобиле, Хони (Корреа, 59).
Предупреждения: Иммобиле, 4. Кайседо, 29. Верди, 45. Лукаку, 74.
Судья: Масса.
30 июня. Турин. Стадион Олимпийский.

Торино — Лацио

«Дженоа» — «Ювентус» — 1:3 (0:0)
Голы: Дибала, 50 (0:1). Криштиану Роналду, 56 (0:2). Дуглас Коста, 73 (0:3). Пинамонти, 76 (1:3).
«Дженоа»: Перин, Мазиелло, Сумаоро, Гильоне (Баррека, 62), Ромеро, Бехрами, Шене (Лерагер, 46), Стураро (Бираски, 75), Кассата (Пандев, 78), Фавилли (Санабрия, 46), Пинамонти.
«Ювентус»: Щенсны, Бонуччи, Данилу, де Лигт, Пьянич (Рэмси, 74), Рабьо (Матюиди, 83), Бентанкур, Криштиану Роналду (Игуаин, 74), Куадрадо, Дибала (Оливьери, 83), Бернардески (Дуглас Коста, 66).
Предупреждения: Фавилли, 7. Шене, 33. Бонуччи, 45+1. Стураро, 58. Кассата, 70. Мазиелло, 80.
Судья: Кальварезе.
Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».

Дженоа — Ювентус

1 июля, среда

«Интер» — «Брешиа»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 20.30

Интер — Брешиа

«Болонья» — «Кальяри»

Болонья — Кальяри

СПАЛ — «Милан»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 22.45

СПАЛ — Милан

«Верона» — «Парма»

Верона — Парма

«Лечче» — «Сампдория»

Лечче — Сампдория

«Фиорентина» — «Сассуоло»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 22.45

Фиорентина — Сассуоло

2 июля, четверг

«Аталанта» — «Наполи»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 20.30

Аталанта — Наполи

«Рома» — «Удинезе»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 22.45

Рома — Удинезе

Трансляции всех матчей серии А доступны на сайтах «Телеспорт» и «Матч ТВ».

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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