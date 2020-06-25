Чемпионат Италии, 27-й тур: расписание и трансляции всех матчей
Расписание и результаты 27-го тура чемпионата Италии.
22 июня, понедельник
«Фиорентина» — «Брешиа» — 1:1 (1:1)
Голы: Доннарумма, 17 — с пенальти (0:1). Пеццела, 29 (1:1).
«Фиорентина»: Дронговски, Касерес, Пеццела, Чеккерини, Далберт (Лирола, 46), Рибери (П.Кутроне, 90+2), Данкан (Геззаль, 67. Миленкович, 73), Кастровилли, Пульгар, Кьеза (Р.Соттиль, 90+2), Влахович.
«Брешиа»: Йоронен, Матею, Сабелли, Семприни (Мартелла, 84), Папетти, Дессена, Бьяднасон (Ромулу, 55), Змрхал (Шпалек, 66), Тонали, Доннарумма, Скрабб (Торрегросса, 55).
Предупреждения: Касерес, 15. Чеккерини, 22. Далберт, 32. Папетти, 61. Семприни, 75. Шпалек, 81. Торрегросса, 86. Кьеза, 87.
Удаление: Касерес, 70.
Судья: Ла Пенна.
22 июня. Флоренция. Стадион «Артемио Франки».
«Лечче» — «Милан» — 1:1 (1:1)
Голы: Доннарумма, 17 — с пенальти (0:1). Пеццела, 29 (1:1).
«Фиорентина»: Дронговски, Касерес, Пеццела, Чеккерини, Далберт (Лирола, 46), Рибери (П.Кутроне, 90+2), Данкан (Геззаль, 67. Миленкович, 73), Кастровилли, Пульгар, Кьеза (Р.Соттиль, 90+2), Влахович.
«Брешиа»: Йоронен, Матею, Сабелли, Семприни (Мартелла, 84), Папетти, Дессена, Бьяднасон (Ромулу, 55), Змрхал (Шпалек, 66), Тонали, Доннарумма, Скрабб (Торрегросса, 55).
Предупреждения: Касерес, 15. Чеккерини, 22. Далберт, 32. Папетти, 61. Семприни, 75. Шпалек, 81. Торрегросса, 86. Кьеза, 87.
Удаление: Касерес, 70.
Судья: Ла Пенна.
22 июня. Флоренция. Стадион «Артемио Франки».
«Болонья» — «Ювентус» — 0:2
Голы: Криштиану Роналду, 23 — с пенальти (0:1). Дибала, 36 (0:2).
«Болонья»: Скорупски, Данилу Ларанжейра, Дейкс, Денсвил, Томиясу, Медель (Поли, 82), Сориано (Домингес, 75), Сванберг (Паласио, 57), Сансоне (Канджано, 82), Орсолини (Ювара, 82), Барроу.
«Ювентус»: Щенсны, Бонуччи, Де Шильо (Данилу, 66), де Лигт, Пьянич (Рэмси, 71), Рабьо (Матюиди, 70), Бентанкур, Криштиану Роналду, Куадрадо, Дибала (Дуглас Коста, 79), Бернардески.
Предупреждения: Сориано, 35. Де Шильо, 65. Бентанкур, 69. Данилу, 82.
Удаление: Данилу, 90+1.
Судья: Рокки.
22 июня. Болонья. Стадион «Ренато Далл'Ара».
23 июня, вторник
СПАЛ — «Кальяри» — 0:1 (0:0)
Гол: Симеоне, 90+3.
СПАЛ: Летица, Сала (Реца, 63), Ционек, Викари, Бонифаци, Д`Алессандро (Дабо, 56), Кастро (Миссироли, 56), Валоти (Фарес, 63), Вальдифиори, Стрефецца (Черри, 79), Петанья.
«Кальяри»: Ольсен, Клаван, Пизакане (Каччаторе, 72), Маттьелло (Рагатцу, 72), Пеллегрини (Ликояннис, 66), Валюкевич, Ионицэ (Бирса, 66), Жоау Педру (Карбони, 90+5), Рог, Нандес, Симеоне.
Предупреждения: Стрефецца, 11. Ионицэ, 13. Нандес, 37. Рог, 40. Бонифаци, 45. Вальдифиори, 76.
Судья: Абиссо.
23 июня. Феррара. Стадион «Паоло Мацца».
«Верона» — «Наполи» — 0:2 (0:1)
Голы: Милик, 38 (0:1). Лосано, 90 (0:2).
«Верона»: Сильвестри, Фараони, Ррахмани, Эмпереур, Кумбулла, Мигел Велозу, Лазович (Димарко, 84), Верре (Пессина, 77), Дзакканьи (Паццини, 70), Амрабат (Стемпиньски, 84), Ди Кармине (Сальседо, 70).
«Наполи»: Оспина, Максимович, Кулибали, Хюсай (Гулям, 67), Ди Лоренцо, Аллан (Руис, 67), Зелиньски, Демме (Лоботка, 72), Инсинье, Милик (Мертенс, 72), Политано (Лосано, 84).
Предупреждения: Фараони, 53. Кулибали, 58.
Судья: Паскуа.
23 июня. Верона. Стадион «Маркантонио Бентегоди».
«Дженоа» — «Парма» — 1:4 (0:2)
Голы: Корнелиус, 18 (0:1). Корнелиус, 33 (0:2). Корнелиус, 53 (0:3). Яго Фальке, 59 — с пенальти (1:3). Кулушевски, 87 (1:4).
Нереализованный пенальти: Кришито, 28 (вратарь).
«Дженоа»: Перин, Кришито (Бехрами, 58), Мазиелло (Баррека, 73), Сумаоро, Бираски, Ромеро, Шене, Стураро, Кассата (Яго Фальке, 46), Пандев (Пинамонти, 58), Фавилли (Дестро, 67).
«Парма»: Сепе, Бруну Алвеш (Дермаку, 79), Якопони, Лаурини (Дармиан, 67), Гальоло, Куртич, Бругман (Скоццарелла, 79), Эрнани (Куцка, 63), Кулушевски, Жервинью (Барилла, 68), Корнелиус.
Предупреждения: Якопони, 28. Кассата, 32. Лаурини, 59.
Судья: Джакомелли.
23 июня. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».
«Торино» — «Удинезе» — 1:0 (1:0)
Гол: Белотти, 16.
«Торино»: Сиригу, Де Сильвестри, Нкулу, Иццо, Бремер, Ринкон, Мейте, Дзадза (Лукич, 75), Белотти, Эдера (Эйна, 65), Беренгер.
«Удинезе»: Муссо, Найтинк, Де Майо (Бекао, 76), Самир (Теодорчик, 76), Стрюгер Ларсен, Мандрагора (Яяло, 54), Фофана, Сема, Окака Чука, Несторовски (Лазанья, 55), де Пауль.
Предупреждения: Мейте, 18. Эдера, 39. Фофана, 65. де Пауль, 85.
Судья: Мареска.
23 июня. Турин. Стадион Олимпийский
24 июня, среда
«Интер» — «Сассуоло» — 3:3 (2:1)
Голы: Капуто, 4 (0:1). Лукаку, 41 — с пенальти (1:1). Бираги, 45+1 (2:1). Берарди, 81 — с пенальти (2:2). Валеро, 86 (3:2). Маньяни, 89 (3:3).
«Интер»: Ханданович, Раноккиа (де Фрай, 54), Бираги (Янг, 75), Шкриньяр, Бастони, Валеро, Эриксен (Агуме, 62), Гальярдини, Санчес (Мартинес, 62), Лукаку, Моузес (Кандрева, 75).
«Сассуоло»: Консильи, Кирикеш (Маньяни, 79), Рожериу (Кирьякопулос, 46), Феррари, Мерт Мюлдюр, Обианг, Маньянелли (Локателли, 58), Капуто (Дефрель, 58), Джуричич, Берарди, Бога (Гараслин, 67).
Предупреждения: Рожериу, 23. Шкриньяр, 25. Бастони, 44.
Удаление: Шкриньяр, 90+3.
Судья: Масса.
24 июня. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».
«Аталанта» — «Лацио» — 3:2 (1:2)
Голы: де Рон, 5 — в свои ворота (0:1). Милинкович-Савич, 11 (0:2). Гозенс, 38 (1:2). Малиновский, 66 (2:2). Паломино, 80 (3:2).
«Аталанта»: Голлини, Паломино, Хатебур, Толой, Джимсити, Гозенс (Кастань, 70), де Рон, Малиновский (Иличич, 77), Фройлер, Гомес, Сапата (Муриэль, 70).
«Лацио»: Стракоша, Раду (Баштуш, 77), Ачерби, Габаррон, Луис Альберто (А.Андерсон, 77), Катальди (Пароло, 60), Милинкович-Савич, Лаццари, Иммобиле, Корреа (Кайседо, 55), Хони (Лукаку, 76).
Предупреждения: Толой, 52. де Рон, 56. Милинкович-Савич, 72. Габаррон, 85.
Судья: Орсато.
24 июня. Бергамо. Стадион «Атлети Адзурри д'Италия».
«Рома» — «Сампдория» — 2:1 (0:1)
Голы: Габбьядини, 11 (0:1). Джеко, 64 (1:1). Джеко, 85 (2:1).
«Рома»: Миранте, Коларов, Смоллинг, Бруну Перес (Дзаппакоста, 61), Роджер Ибаньес, Мхитарян (Калинич, 85), Пасторе (Пеллегрини, 61), Верету, Диавара (Кристанте, 60), Джеко, Перес (Дженгиз Юндер, 72).
«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Йосида, Тонелли, Депаоли, Ауджелло (Мурру, 81), Экдаль, Линетти (Рамирес, 70), Янкто (Лерис, 63), Торсби, Габбьядини (Бонаццоли, 63).
Предупреждения: Янкто, 38. Берешиньски, 58. Мхитарян, 81.
Судья: Кальварезе.
24 июня. Рим. Стадион Олимпийский.