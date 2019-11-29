Все клубы чемпионата Италии подписали письмо против расизма

Все 20 клубов чемпионата Италии опубликовали письмо, в котором призывают бороться с расизмом.

— Мы должны признать, что у нас есть серьезная проблема с расизмом на итальянских стадионах, и что, возможно, мы недостаточно боролись с этим на протяжении многих лет, — говорится в письме. — Также в этом сезоне представление нашего футбола, в котором некоторые футболисты стали жертвами расистских оскорблений, разошлось по всему миру, вызывая споры повсюду. Это источник разочарования и стыда для всех.

В футболе, как и в жизни, никто не должен терпеть оскорбления расистского характера. Мы больше не можем оставаться пассивными и ждать, пока все это пройдет.

По инициативе клубов в последние несколько недель началось конструктивное взаимодействие с лигой, федерацией футбола и международными экспертами о том, как решить и искоренить эту проблему. Мы сделаем это в гармонии с лигой, которая заявила о своем намерении вести этот путь через твердую и полную политику борьбы с расизмом, с новыми законами и более строгими правилами, а также с планом информирования всех участников.

У нас нет больше времени, чтобы его тратить. Мы должны действовать вместе, и мы будем действовать с этого момента. Теперь, как никогда ранее, вклад и поддержка всех вас, поклонников наших клубов и итальянского футбола, будут иметь решающее значение в этих жизненно важных усилиях. Все объединяются для универсального, честного итальянского футбола — все вместе, чтобы сказать НЕТ расизму.

Наш процесс построения реальной и конкретной инклюзивной культуры начался, и теперь он нуждается в поддержке всех заинтересованных сторон, чтобы мы могли последовательно и решительно предпринять необходимые шаги.