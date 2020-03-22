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Все игроки «Ювентуса» сдали тест на коронавирус. Он подтвержден только у троих

16:47
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«Ювентус» провел тестирование всех своих футболистов на наличие коронавируса. Как сообщает Sky Italia, только у троих была обнаружена болезнь: Блеза Матюиди, Даниеле Ругани и Пауло Дибалы. Остальные футболисты здоровы, это касается и тех, кто вернулся домой на самоизоляцию, среди них Криштиану Роналду, который находится дома на Мадейре. После восьми дней карантина по домам отправились Гонсало Игуаин, Миралем Пьянич, Сами Хедира и Дуглас Коста.

По данным источника, когда футболисты вернутся в Италию, им предстоит две недели пробыть снова в режиме самоизоляции.

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