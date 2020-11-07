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Все игроки «Лацио» сдали отрицательные тесты на коронавирус

07:55
«Лацио». Фото Instagram
«Лацио». Фото Instagram
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Врач «Лацио» Иво Пульчини сообщил, что у всех игроков результаты тестирования на Covid-19 оказались отрицательными. В воскресенье римская команда сыграет с «Ювентусом» в 7-м туре серии А.

— Вся команда сдала отрицательные тесты и доступна для Симоне Индзаги уже завтра, абсолютно точно, — приводит Football Italia слова Пульчини. - Мы уже сообщили об этом в местный орган здравоохранения.

Напомним, «Лацио» является соперником «Зенита» по группе в Лиге чемпионов.

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