Все игроки «Лацио» сдали отрицательные тесты на коронавирус
Врач «Лацио» Иво Пульчини сообщил, что у всех игроков результаты тестирования на Covid-19 оказались отрицательными. В воскресенье римская команда сыграет с «Ювентусом» в 7-м туре серии А.
— Вся команда сдала отрицательные тесты и доступна для Симоне Индзаги уже завтра, абсолютно точно, — приводит Football Italia слова Пульчини. - Мы уже сообщили об этом в местный орган здравоохранения.
Напомним, «Лацио» является соперником «Зенита» по группе в Лиге чемпионов.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.