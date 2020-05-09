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Все футболисты «Наполи» сдали отрицательные тесты на коронавирус

14:58

Все футболисты «Наполи» сдали отрицательные анализы на коронавирус, сообщает официальный Twitter-аккаунт клуба.

Сообщается, что команда начнет тренировки на клубной базе с 10 мая.

Ранее стало известно, что все игроки «Интера» также сдали отрицательные тесты, а в «Фиорентине» было выявлено 6 зараженных. В «Сампдории» и «Милане» зафиксировали 3 подобных случая.

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