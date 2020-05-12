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Все футболисты «Кальяри» сдали отрицательный тест на коронавирус

15:20
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«Кальяри» на официальном сайте заявил, что все игроки, тренерский штаб и персонал клуба сдали отрицательный тест на коронавирус.

Ни один из членов клуба не сдал положительный результат. Теперь футболисты могут вернуться к тренировкам, которые разрешили проводить с 18 мая.

По последним данным, в Италии 219 814 зараженных коронавирусной инфекцией, 30 739 умерло и 106 587 выздоровело.

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